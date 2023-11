Riforma Premierato | cosa cambierà? Il disegno di legge aggiornamento 12 NOVEMBRE

(Di domenica 12 novembre 2023) Ultime notizie: verso l’elezione diretta del Presidente del Consiglio.: tra le varie modifiche avanzate daldidedicato l’elezione diretta del Presidente del Consiglio. In parallelo, si ridurranno i poteri del Presidente della Repubblica. Novità anche per quanto riguarda laelettorale. Prelievo contanti: si potrà fare anche nei negozi? Le nuove regole: verso elezione diretta del Presidente del Consiglio: il Cdm ha approvato ildiche prevede l’elezione diretta del Presidente del Consiglio. Se passerà l’esame di Camera e Senato, a essere modificati in particolare 3 articoli della Costituzione: l’art. 88 che consegna al Capo dello Stato il ...

"Separazione carriere subito dopo il premierato". Nordio rimanda la riforma della giustizia ilGiornale.it

Premierato, il costituzionalista Azzariti boccia la riforma: "Pericolosa quanto confusa" La7

Cosa si intende con premierato Una definizione chiara non esiste, come ha spiegato nei mesi scorsi il costituzionalista Mauro Volpi ...Ma la riforma della giustizia, quella storica sulla separazione delle carriere promessa dal centrodestra, che fine ha fatto Carlo Nordio nega che sia chiusa in un cassetto, messa da parte per far gal ...