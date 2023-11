Report stasera su Rai 3 | La Russa dinasty | continua l' inchiesta sulla famiglia del Presidente del Senato

Leggi su movieplayer

(Di domenica 12 novembre 2023)12 novembre su Rai 3 torna: ecco le anticipazioni del programma di Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera alle 20:55. Questa sera, 12 novembre, Rai 3 proporrà in prima serata a partire dalle 20:55 una nuova puntata di. Sigfrido Ranucci e il suo team ci guideranno attraverso tre inchieste incisive. Ecco cosa ci aspetta in questa serata. Le inchieste del 12 novembre diQuesta sera,ritorna con tre inchieste di rilievo. La prima si focalizzadeldel, Ignazio La, con la prima parte dell'indagine trasmessa l'8 ottobre. Successivamente, il programma affronterà i temi dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ...