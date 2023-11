Reece James Manchester City Real Madrid

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 novembre 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riferito,sono tra i club interessati a un potenziale trasferimento per il terzino destro del Chelseaquest’estate. Secondo Simon Phillips, sia ilche ilsono assolutamente intenzionati a ingaggiare, con il nazionale inglese che emerge come obiettivo prioritario per Pep Guardiola per sostituire l’anziano Kyle Walker.è stato un giocatore estremamente importante per il Chelsea nel corso degli anni e, come tale, Phillips afferma che fonti interne al gioco hanno indicato che potrebbe richiedere una commissione di trasferimento fino a 104 milioni di sterline. Questo sicuramente si rivelerà troppo anche ...