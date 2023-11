Real Madrid | troppi infortuni | Perez licenza il responsabile medico

(Di domenica 12 novembre 2023) Decisione drastica per ilche ha licenziato il, il croato Niko Mihic, che militava nel club dal 2017. Lo riporta...

Al Milan bisogna vincere come al. E questa mentalità forse Pioli non ce l'ha. Non lo vedo meticoloso, certosino, voglioso di curare i minimi dettagli, assatanato e affamato di vittorie. ...

Troppi infortuni, il Real Madrid allontana il responsabile dello staff medico Milan News

Real Madrid, troppi infortuni: via il responsabile dello staff medico Pianeta Milan

Spettacolo Real Madrid in Liga. I blancos continuano a macinare punti, ribattendo colpo su colpo alla sorpresa Girona: manita al Valencia con show di Vinicius e Rodrygo e secondo posto a -2 dai ...Tra infortuni, ricadute e la mal gestione della questione Guller, il Real Madrid avrebbe deciso di esonerare Mihic, il responsabile medico ...