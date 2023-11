Raphael Dwamena e i problemi al cuore noti da anni. Perché tolse il defibrillatore dopo i malori in campo

Leggi su open.online

(Di domenica 12 novembre 2023) Il giornola tragica morte disuldel Partizani Tirana, crescono i dubbi su come sia stato possibile per il giocatore superare i controlli medici prima di essere tesserato con il club albanese Egnatia. Icardiaci del calciatore 28enne del Ghana eranoda tempo agli addetti ai lavori. Almeno dal 2018, quando gli inglesi del Bringhton decisero di puntare su di lui trattando con il Zurigo. Erano bastate le prime visite mediche però per far emergere ialdi. Gravi al punto da far saltare il tesseramento. La carriera del calciatore però non si è fermata, portandolo in altre sei squadre in cinque Paesi diversi, Spagna compresa. Allo stesso giocatore era stato già consigliato ...