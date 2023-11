Rai | approvati i nuovi piani editoriali della Tgr Sardegna compresa Tutte le novità sulla nascita di Unirai Parla Giampaolo Rossi Testa a testa per il posto in Cda

Vittima dello stupro di Palermo ad 'Avanti popolo', lettera ai vertici ... Fnsi

«Che vergogna la Rai che spettacolarizza uno stupro»: un appello ... left

La riduzione del canone Rai da 90 a 70 euro avrà una durata biennale e non annuale a valere così sia per il 2024 che per il 2025. È questa la strada che intende seguire ...In questo articolo di oggi vogliamo occuparci del Canone Rai per quel che riguarda l’anno che arriverà, il 2024. Quel che abbiamo saputo è che il prezzo passerà da 90 a 70 euro l’anno e che un quarto ...