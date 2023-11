Race ATP NextGen | Nardi fuori per 5 punti | Darderi può sorpassarlo E gli ultimi tornei…

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Lato Jeddah, la graduatoria che considera iraccolti nell’anno solare dai tennisti Under 21 in corsa per le Next Gen ATP Finals 2023, che si terranno a Gedda, in Arabia Saudita, dopo l’assegnazione della wild card al giordano Abdullah Shelbayh, mette in palio 7 posti per la manifestazione. Da tempo sono noti i forfait dei primi quattro della classifica, ovvero lo spagnolo Carlos Alcaraz, il danese Holger Rune, lo statunitense Ben Shelton e l’azzurro Lorenzo Musetti: saranno i posti dal quinto all’11° compresi, al netto di ulteriori rinunce, ad assegnare gli slot in palio. In casa Italia è praticamente certo di un posto Flavio Cobolli, quarto in graduatoria, mentre sono in corsa per il settimo ed ultimo posto in palio sia Lucache Luciano: il primo ha vinto il Challenger di Matsuyama e si è ...