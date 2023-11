Quante posizioni ha guadagnato Luca Nardi nel ranking ATP | balzo dopo il successo in Giappone E le NextGen…

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Secondo centro a livello Challenger perin questa stagione.essersi imposto in Portogallo quest’anno, è arrivata l’affermazione in. Ilnella Finale a Matsuyama contro ilse Taro Daniel ha permesso al pesarese di guadagnare punti nella classifica mondiale e anche nella Race to Jeddah, vale a dire alle Next Gen ATP Finals 2023.è salito alla posizione n.127 dele la prossima settimana sarà impegnato in un altro torneo nipponico, per avvicinare sempre di più la tanto agognata top-100. Ci si riferisce all’Hyogo Noah Challenger, che si disputerà sul veloce indoor di Kobe. Un torneo nel qualeè testa di serie n.3 e spera di concedere il bis anche per la qualificazione a ...