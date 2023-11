Quando le prossime gare di sci alpino? Programma Zermatt-Cervinia femminile e novità Gurgl | orari e tv

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Tra una ennesima cancellazione per quanto riguarda il comparto maschile e il primo weekend dedicato agli slalom femminili, la Coppa del Mondo di sci2023-2024 prosegue senza soluzioni di continuità e proporrà una situazione quanto mai particolare. Uomini e donne si scambieranno la location per leveloci, che rimarrà la medesima. Dopo aver visto la cancellazione delle primeveloci dell’annata per quanto riguarda gli “Uomini Jet”, la località disarà sede (si spera) delle prove femminili, ovvero le prime due discese della stagione. Sabato 18 novembre e domenica 19 (sempre alle ore 11.45) il meteo sembra ancora avverso nel prossimo weekend, per cui la FIS incrocia le dita. Il Circo Bianco al maschile, invece, dopo leveloci dello scorso weekend, ...