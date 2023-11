Quando la prossima gara di MotoGP? Programma GP Qatar 2023 | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) Il Motomondiale saluta definitivamente l’Estremo Oriente e si riavvicina all’Europa. Prima di tornare nel Vecchio Continente, si farà però scalo nel Golfo Persico. Il weekend del 17-19 novembre sarà infatti dedicato al Gran Premio del, penultimo round della stagione. In un certo senso, si torna alle origini. L’appuntamento di Lusail, nato nel 2004, si correva inizialmente in autunno. Durò poco, poiché l’evento venne ben presto traslato a fine inverno o in primavera, diventando sede fissa dell’opening di ogni nuovo campionato. L’anno corrente rappresenta un’eccezione dovuta ai lavori di ammodernamento che hanno interessato l’autodromo in vista dell’approdo della F1. La particolarità del GP delè quella di essere l’unico a disputarsi in notturna. Nel 2022 si corse a marzo. Invinse, tra la ...