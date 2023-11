Quale sarà la mia vittoria | Teo Mammucari infilza la Lucarelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023) Rissa totale tra Teoe Selvaggiaa Ballando con le stelle, nella puntata di ieri sera 11 novembre su Rai uno. Il concorrente ballerino e la giudice del programma condotto da Milly Carlucci si sono scontrati dalla prima puntata.ha parlato di una loro "antica amicizia" ma non ha specificato sul tipo di "amicizia" mentre lei gli ha sempre dato dei voti molto bassi. Quindi Teo ha sbottato in diretta e le ha detto: "La miaprendere il tuo posto". Il conduttore televisivo ha rivelato che il primo giorno del talent ha cercato il camerino di Selvaggiaper salutarla ma l'incontro non è andato come sperato. E cosìha deciso di raccontare tutto durante l'ultima puntata andata in onda ieri sera di Ballando ...