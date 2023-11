PSG | Luis Enrique | «Mbappé non mi è piaciuto | deve aiutare di più la squadra»

(Di domenica 12 novembre 2023) Le parole di, tecnico del PSG, a rimprovero didopo la tripletta del francese con il Reims Il PSG batte il Reims grazie alla tripletta di, ma a fine partita il tecnicoè molto critico con la stella dei parigini. Di seguito le sue parole, riportate da Fabrizio Romano. «Non sono molto contento con Kylian oggi. Non ho niente da dire sui gol, ma puòdi più lain modi diversi. É un fuoriclasse e vogliamo di più da lui. Gli parlerò di questa cosa in privato come prima cosa».

Tre gol non bastano per 'tranquillizzare' Luis Enrique. Parliamo di Mbappé, criticato dal suo tecnico al Psg nonostante la tripletta in casa del Reims: "Non sono soddisfatto della sua prestazione - le ...