Proteste in Strada Contro gli Impianti di Rifiuti | In 500 Chiedono Spostamenti Lontano dalle Case

(Di domenica 12 novembre 2023) Teramo - "Flash mob di residenti, comitato e associazioni nella zona fra Torre San Rocco e l'industriale 'Stracca' di Atri,la costruzione di nuovie un inceneritore." In una massiccia dimostrazione di dissenso, circa 500 cittadini si sono uniti in un flash mob di protesta nella zona tra la frazione di Torre San Rocco di Pineto e la zona industriale "Stracca" di Atri. La manifestazione è stata organizzata in opposizione alla costruzione di due nuoviper, sia pericolosi che non pericolosi, el'edificazione di un nuovo inceneritore. Il corteo, guidato da 14 trattori, ha attraversato la zona interessata, richiedendo con forza lo spostamento deglizone residenziali. Il gruppo di manifestanti ha ...