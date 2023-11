Programmi TV di stasera - domenica 12 novembre 2023. Report torna ad occuparsi dei La Russa

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 12 novembre 2023)Rai1, ore 21.25: Lea – I Nostri Figli Nuova stagione Fiction. 2×01 Bugie: Arturo, Martina e Lea sono ormai una famiglia. Marco e Anna, invece, affrontano faticosamente l’affido della figlia. Martina ha un incidente in motorino che svelerà inaspettati retroscena. 2×02 Verità: L’indagine prova la colpa di Sofia dell’incidente. In ospedale, un giovane è assistito per un’intossicazione. Mentre Arturo è “in forte sintonia” con la produttrice, Martina cerca la madre. Rai2, ore 21.00: La Caserma Nuova edizione Docureality. Seconda edizione del programma, ambientato in una caserma dell’800. L’addestramento dura 5 settimane e le reclute sono costantemente monitorate dagli istruttori, che ne valutano capacità e progressi. Tra le novità, l’ambientazione nel Forte di Vinadio, in provincia di Cuneo, e la “selezione” delle reclute che inizierà immediatamente. Inoltre, ...