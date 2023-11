Progetto per le scuole “Una stella di nome Ilaria Alpi” | 30 anni dalla morte della giornalista uccisa a Mogadiscio

"Ora lotto anchele altre donne vittime di violenza" "Rischiavo la sedia a rotelle, ora posso ... grazie alla cura gratuita delle cicatrici da ustione con il'RigeneraDerma'. Dagli occhi ...

Pompeiana: progetto per un'area da destinare a spettacoli ed eventi alla torre anti barbaresca (Foto) SanremoNews.it

Masnago, c'è futuro oltre i Pelligra Pronto un nuovo progetto per il Franco Ossola VareseNoi.it

Metà del corpo era ricoperto da ustioni, rischiava la sedia a rotelle. Grazie al trattamento pro bono per le cicatrici, sta pian piano tornando a una vita normale. "Ora lotto anche per le altre donne ...Nintendo ha annunciato la realizzazione di un film dedicato a The Legend of Zelda, e la doppiatrice di Zelda ha espresso la volontà di interpretarla.