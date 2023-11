Probabili formazioni Italia-Macedonia del nord | qualificazioni Europei 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 12 novembre 2023) Ledidel, match della fase a gironi diaglidel. Appuntamento alle 20:45 di venerdì 17 novembre nella cornice dello stadio Olimpico. A Roma Luciano Spalletti ha un solo risultato a disposizione ed è la vittoria. Tra i 29 calciatori convocati dal tecnico di Certaldo, si rivedono Buongiorno, Toloi e Jorginho, mentre le novità sono rappresentate dallo juventino Andrea Cambiaso e dal centrocampista del Monza, Andrea Colpani. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Con una vittoria l’aggancerebbe ...