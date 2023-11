Prima il picco del caldo | poi l' improvviso crollo | Giuliacci annuncia il doppio ribaltone

Leggi su iltempo

(Di domenica 12 novembre 2023) Che tempo farà nei prossimi 15 giorni in Italia? A rispondere a tale domanda ci ha pensato il colonnello Marioin un video pubblicato sul proprio canale YouTube: “Avremo tre situazioni piovose, ma saranno piogge non così frequenti e così intense come quelle che abbiamo visto nelle tre settimane passate. In particolare pioverà domenica 12 novembre sulle regioni centromeridionali, poi pioverà tra il 17 e il 18 novembre su tutto il centrosud, compresa anche la Romagna, piogge che potrebbero essere abbondanti su Abruzzo, Molise e Puglia garganica. Poi un'altra fase - prosegue l'esperto meteo - tra il 22 e il 25 novembre. Per quanto riguarda le temperature si vedrà un rialzo di 4-5 gradi addirittura tra il 14 e il 16 novembre. Temperature massime tra i 18 e i 22 gradi sulle regioni centromeridionali, 4-5 gradi al di sopra della media. Ma poi tra il il 18 e il 20 ...