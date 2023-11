Premierato | due anomalie non lasciano ben sperare Il corsivo di Cangini

Leggi su formiche

(Di domenica 12 novembre 2023) A una settimana di distanza dall’approvazione in Consiglio dei ministri di quella che Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha definito “la madre di tutte le riforme”, due fatti balzano agli occhi. Il primo è il silenzio degli alleati. Se c’è un elemento programmatico che da trent’anni a questa parte unisce i partiti del centrodestra è il presidenzialismo: possibile che né Matteo Salvini né Antonio Tajani sentano l’esigenza di non lasciare alla sola leader di Fratelli d’Italia il merito di aver finalmente varato tale, storica, novità? Possibile. E non basta a spiegare questo inusuale silenzio la consapevolezza di essersi piegati a un livello di mediazione tale da snaturare il senso della riforma, che come è noto non prevede l’elezione diretta del presidente della Repubblica (come era invece scritto nel programma elettorale del centrodestra) ma di un presidente del Consiglio ...