Portogallo | l' intercettazione che ha portato Costa alle dimissioni non riguardava lui | errore giudiziario

La notizia è stata riportata stamattina dalla CNN Portugal ed è stata per ora confermata da almeno un altro canale televisivo nazionale, SIC: l'telefonica che avrebbe spinto le autorità giudiziarie portoghesi ad aprire un'indagine per sospetta corruzione del primo ministro António Costa, costringendolo alle dimissioni il 7 ...

Colpo di scena in Portogallo. L'indagine per sospetta corruzione che ha spinto alle dimissioni il primo ministro António Costa potrebbe essere stata frutto di un clamoroso malinteso.L’intercettazione che ha spinto i giudici portoghesi ad aprire un'indagine per corruzione del primo ministro António Costa, costringendolo alle dimissioni si riferirebbe in realtà non al premier, bens ...