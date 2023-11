Portogallo | il premier Antonio Costa si dimette perché indagato per corruzione ma c' è un errore di trascrizione e lui non c' entra

(Di domenica 12 novembre 2023) Colpo di scena in. L'indagine per sospettache ha spinto alle dimissioni il primo ministro Antóniopotrebbe essere stata frutto di un clamoroso malinteso. La...

La crisi di governo inpotrebbe essere stata causata da un errore di trascrizione . Pare che l'intercettazione ... Fondi green e mazzette: si dimette ilportoghese mito della sinistra

Colpo di scena in Portogallo: il premier Antonio Costa si dimette perché indagato per corruzione ma c'è un errore. La ... Open

Portogallo, l'errore della procura "salva" l'ex premier indagato per corruzione ilGiornale.it

Colpo di scena in Portogallo. L'indagine per sospetta corruzione che ha spinto alle dimissioni il primo ministro António Costa potrebbe essere stata frutto di un clamoroso malinteso.L’intercettazione che ha spinto i giudici portoghesi ad aprire un'indagine per corruzione del primo ministro António Costa, costringendolo alle dimissioni si riferirebbe in realtà non al premier, bens ...