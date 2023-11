Poesia per Gaza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023) Cadono bombe. Sorseggio un caffè guardando fuori dalla finestra. Cadono bombe. Faccio una doccia luminosa. Cadono bombe. Allargo un buco nel calzino. Per disperazione. Cadono bombe. Mi profumo le parti intime. Cadono bombe. Prendo un cedro, lo taglio a fette, lo immergo nel Cointreau, ci metto zucchero di canna e sale del Madagascar.Cadono bombe. Vado sui Navigli a mangiare un filetto Tournedos Rossini. Cadono bombe. Compro delle mutandine di pizzo per Ethel. Cadono bombe. Leggo David Foster Wallace a letto. Cadono bombe. Mi compro delle scarpe per la pioggia. Cadono bombe. Guardo su Netflix un film con Ethel. Cadono bombe. Sogno trionfi. Cadono bombe. Seguo il carro funebre di uno sconosciuto.Cadono bombe. Slaccio le scarpe dei morti nelle bare. Un passatempo. Cadono bombe. Unisco i nei della pelle di Ethel con un pennarello rosso. Cadono bombe. Cerco di risolvere un rebus ...