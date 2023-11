Piazza Fontana | l’antologia poetica “per non dimenticare la strage e Pinelli” | dai versi di Pasolini a Raboni Con una tavola di Dario Fo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023) A distanza di più di cinquant’anni dalladi, è uscita per i tipi di Interlinea un’inedita antologia, dal titolo “. La: la poesia non dimentica”. La raccolta, con in copertina unadiFo che riportiamo, è capace di rileggere gli eventi del 1969 attraverso la voce e idi alcuni dei più importanti poeti italiani contemporanei. Da, infatti, sono numerosi i poeti che hanno tematizzato “la madre di tutte le stragi” e gli anni di piombo, e che hanno ricordato, con i propri, la figura di Giuseppe, ferroviere anarchico morto ...