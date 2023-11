Pescara | Zeman maestro anche con la fisarmonica? VIDEO | ma c'è il trucco

senza il centrale di difesa Mesik che è squalificato dovrebbe far esordire Di Pasquale. Intanto ilha chiesto alla Lega il rinvio della gara di Pontedera in calendario per domenica 19 ...

Verso Pescara-Rimini: Zeman deve rinunciare a Tunjov, subito in nazionale Rete8

Tegola per Zeman: perde il faro Tunjov IlPescara

Il passaggio del turno in Coppa Italia per darsi un’altra spinta in campionato. Il Rimini è costretto a correre più forte degli altri per recuperare il tempo perduto. Da qualche settimana i biancoross ...Verso Pescara-Rimini: gara in programma lunedì alle ore 20,45. Zeman conferma Vergani. In difesa Di Pasquale per lo squalificato Mesik. Mediana priva del nazionale Tunjov. Possibile prima da titolare ...