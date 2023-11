Pescara-Rimini lunedì 13 novembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati Zeman perde Mesik e Tunjov | due rientri per Troise

(Di domenica 12 novembre 2023) Si è fermato ildi, che a Carrara ha trovato il terzo KO consecutivo (il quarto in totale) ed è adesso a -7 dalla capolista Torres nel girone B della Serie C. L’occasione del rilancio si presenta quest’oggi nel posticipo del tredicesimo turno contro ildi. I romagnoli tuttavia hanno cambiato passo proprio con l’arrivo del nuovo tecnico e con InfoBetting: Scommesse Sportive e

. Alle 20,45 all'Adriatico il fischio d'inizio di. Zeman sorprende tutti: formazione ribaltata rispetto alle previsioni della vigilia, con Pellacani in difesa al posto dello squalificato Mesik. In mediana, prima da titolare per Luca ...

Pronostico Pescara-Rimini, per le quote Zeman super favorito Tuttosport

Pescara-Rimini: diretta testuale News Rimini

PESCARA (4-3-3) Plizzari; Floriani, Brosco, Pellacani, Milani; Aloi, Squizzato, Mora; Merola, Vergani, Accornero. A disp. Ciocci, Barretta, Di Pasqual, Masala, Pierno ...Alle 20,45 all'Adriatico il fischio d'inizio di Pescara - Rimini. Zeman sorprende tutti: formazione ribaltata rispetto alle previsioni della vigilia, con Pellacani in difesa al posto dello squalificat ...