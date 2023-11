Pescara-Rimini lunedì 13 novembre 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 12 novembre 2023) Si è fermato ildi Zeman, che a Carrara ha trovato il terzo KO consecutivo (il quarto in totale) ed è adesso a -7 dalla capolista Torres nel girone B della Serie C. L’occasione del rilancio si presenta quest’oggi nel posticipo del tredicesimo turno contro ildi Troise. I romagnoli tuttavia hanno cambiato passo proprio con l’arrivo del nuovo tecnico e con InfoBetting: Scommesse Sportive e

...per il. Gli abruzzesi, reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia di Serie C dopo aver battuto di misura il Pineto, domani si riproietteranno sul campionato per il match contro il...

Le info sui biglietti per Pescara-Rimini di lunedì 13 novembre News Rimini

Pescara-Rimini, il Delfino per il rilancio: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming IlPescara

Giornata di vigilia per il Pescara. Gli abruzzesi, reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia di Serie C dopo aver battuto di misura il Pineto, domani si riproietteranno sul campionato per il matc ...Il passaggio del turno in Coppa Italia per darsi un’altra spinta in campionato. Il Rimini è costretto a correre più forte degli altri per recuperare il tempo perduto. Da qualche settimana i biancoross ...