Percorsi abilitanti | per quali classi di concorso saranno attivati dall’Università di Firenze

(Di domenica 12 novembre 2023)di cui al DPCM 4 agosto 2023 per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Le Università sono al lavoro per strutturare l'offerta formativa per l'anno accademico 2023/24. L'articolo .

Ai prossimipotranno accedere anche gli insegnanti già abilitati in un'altra classe di concorso o grado di istruzione. Quali sono i vantaggi di ottenere un'altra abilitazione A provare a ...

Percorsi abilitanti 60 e 30 CFU, chiuse domande accreditamento Università. Prossima scadenza il 22 novembre Orizzonte Scuola

Percorsi abilitanti: ecco i percorsi che saranno attivati dall'Università degli studi di Firenze Obiettivo Scuola

Grande attesa per i percorsi abilitanti dei docenti, il cui via è previsto per gennaio 2024. Gli aspiranti si chiedono se è possibile iscriversi a corsi anche al di fuori della propria provincia o reg ...Percorsi abilitanti all'insegnamento, molti aspiranti sono preoccupati per i numeri stimati relativi ai posti da bandire.