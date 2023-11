Per il cambiamento climatico a rischio il vino italiano | cosa potrebbe sparire dalle tavole

Leggi su quifinanza

(Di domenica 12 novembre 2023) L’aumento delle temperature, la siccità e gli eventi climatici estremi hanno innescato una trasformazione non indifferente nell’industria vinicola a livello globale. Allo stesso tempo, questi fattori stanno anche aprendo nuove opportunità inaspettate per la coltivazione della vite in regioni in cui, fino a poco tempo fa, sembrava impensabile. L’impatto del cambiosulla viticoltura: vendemmie anticipate e spostamento delle vigne Tra i segni più evidenti di questa trasformazione ci sono vendemmie anticipate e lo spostamento delle vigne a quote più elevate e verso regioni settentrionali, dove pochi anni fa sarebbe stato impensabile trovarle. Una ricerca condotta dall’Istituto nazionale francese di ricerca agronomica (Inrae) avverte che se le temperature medie dovessero aumentare di 2 gradi centigradi entro il 2050, ben il 56% delle attuali regioni vitivinicole ...