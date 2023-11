Pd | Schlein fa il pieno a Roma | “Siamo alternativa a governo Meloni”

Leggi su fattidipaese

(Di domenica 12 novembre 2023) “Sono felicissima, felicissima. Il nostro è un grande partito ma è andata oltre ogni aspettativa”. Ellyal termine della manifestazione Pd a piazza del Popolo non nasconde l’entusiasmo, dispensa abbracci e strette di mano ai militanti mentre ha appena finito di cantare dal palco ‘Bella Ciao’. Per la segretaria la sfida di riportare in piazza il popolo dem è vinta. Marta Bonafoni che ha condotto la regia degli interventi dal palco, la dice così: “L’ho capito quando sono salita sul palco. Quando ho visto davanti a me questa piazza tutta piena, senza vuoti, ho capito che eravamo davvero tanti”. Cinquantamila: il numero fornito dallo staff Pd. “Questa è la piazza dell’orgoglio Pd ritrovato”, gridatra gli applausi. Il Pd, insomma, c’è. L’intesa come uno schieramento da contrapporre alla destra, un po’ meno. Ma ...