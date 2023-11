Pd | dopo la bella piazza le grane La mina Soru per il campo largo

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 12 novembre 2023) Le intese per le regionali partono con la rottura del patron di Tiscali. In Sardegna e Abruzzo il test per la Schlein arriva prima delle Europee. Con l'ex governatore sardo una lista guidata dalla giovane avvocata Giulia Lai che sui social pubblica le foto dei deltaplani di Hamas...