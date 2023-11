Pd | Conte | M5s è forza autonoma ma il dialogo si intensificherà

Leggi su ildenaro

(Di domenica 12 novembre 2023) Roma, 12 nov. (askanews) – “Noi siamo una. Unache sta facendo un suo percorso” però “è chiaro che ilcon il Pd immaginiamo possa intensificarsi sempre di più”. Lo ha affermando all’indomani della sua presenza a piazza del Popolo alla manifestazione nazionale del Pd il leader M5s Giuseppe. “Proseguiremo a fare il nostro percorso in autonomia, come abbiamo sempre fatto. Ma saremo anche sempre avanti in trincea per raccogliere le sfide”, ha risposto fra l’altroai cronisti a margine dei lavori dell’assemblea M5s del Lazio, in corso a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.