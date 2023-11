Parte stasera in tv la seconda stagione di Lea - I nostri figli | ecco tutto quello che c' è da sapere sulla serie tv con Anna Valle e Giorgio Pasotti

Leggi su amica

(Di domenica 12 novembre 2023) Un cambio di titolo a metà. Per sottolineare che, in fondo, è sempre lei. Ma in una nuova ed eccitante fase della sua vita. Arrivain tv ladi Lea – Igiorni. Sequel della fortunatatv del 2022, Lea – Un nuovo giorno. Quattro prime serate su Rai 1 in onda alle 21.30. Protagonisti sono, ancora una voltae Mehmet Gu?nsu?r. Alle prese con un triangolo d’amore che non ha ancora trovato una serena soluzione. E, soprat, con le storie e le vicende dei bambini e delle famiglie che ruotano attorno al reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara. La ...