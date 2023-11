Papa Francesco | “Le armi si fermino | non porteranno mai la pace Basta!”

Leggi su tpi

(Di domenica 12 novembre 2023) “Lesi, nonmai la, e il conflitto non si allarghi. Basta, basta fratelli,”. Lo ha detto oggi, domenica 12 novembre 2023, ilall’Angelus, in un nuovo appello sulla guerra in Medio Oriente. “A Gaza si soccorrano subito i feriti – ha proseguito -, si proteggano i civili, si facciano arrivare molti più aiuti umanitari a quella popolazione stremata, si liberino gli ostaggi, tra i quali ci son tanti anziani e bambini. Ogni essere umano, che sia cristiano, ebreo, musulmano, di qualsiasi popolo e religione, ogni essere umano è sacro, è prezioso agli occhi di Dio, ha diritto a vivere in”, ha aggiunto il Pontefice.ha detto che “il pensiero ogni giorno va alla gravissima situazione in Israele e in ...