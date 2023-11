Paolo Giordano | «Noi Millennials | che siamo anfibi»

Leggi su iodonna

(Di domenica 12 novembre 2023) La prima parte di Tasmania, l’ultimo libro diuscito nel 2022, si intitola “In caso di Apocalisse”ed è di un’attualità estrema, così come tutto il romanzo. Come ci diciamo durante la nostra chiacchierata in un bar romano, in queste settimane di grande preoccupazione per le guerre intorno a noi «l’angoscia subisce un continuo refresh da schermo». Ogni volta che aggiorniamo un sito di news, infatti, e ci fermiamo sugli Esteri, leggiamo qualche notizia che ci turba. Un’ondata di negatività alla quale è difficile sottrarsi e che, per i suoi effetti pubblici e privati, ci riporta indietro di qualche anno. Al tempo, appunto, di Tasmania. ...