Pallamano femminile | Cassano Magnago diventa leader dopo l’ottava giornata

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023)prende la vetta della Serie A1una spettacolare ottavadi regular season. La compagine lombarda sorprende la concorrenza emeritatamenteapprofittando di un passo falso delle rivali. L’equipe diretta da Marco Affricano non sbaglia la partita contro Mezzocorna dominando la scena dall’inizio alla fine. 29 a 19 è stato il risultato complessivo,agguanta provvisoriamente la cima della graduatoria in attesa del match infrasettimanale tra Brixen Südtirol e Jomi Salerno. Il match più bello della serata di sabato è stato disputato al Pala Cardella con il pareggio tra AC Life Style Erice – Cassa Rurale Pontinia. Le siciliane non hanno concesso il successo alla compagine laziale, una partita più che ...