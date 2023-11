Palermo | panchina bollente per Corini | le ultime

(Di domenica 12 novembre 2023) Ennesima sconfitta per ilnellegiornate: i rosanero hanno perso all’ultimo minuto contro il Cittadella e orarischia Ennesima sconfitta per ilnellegiornate: i rosanero hanno perso all’ultimo minuto contro il Cittadella e orarischia. La società sta facendo le sue valutazioni anche se al momento sembrerebbe orientata a confermare il tecnico. Lo riporta Gianluca Di Marzio che aggiunge che tra i possibili sostituti, qualora si arrivasse alla scelta dell’esonero, è D’Angelo.

...contro il Lecco e con questi tre punti sarebbero addirittura terzi davanti il. Fabregas subentra dopo la sua esperienza da calciatore con la maglia del Como e dopo alcuni mesi in...

Calcio: la Sampdoria batte il Palermo, Pirlo salva la panchina Agenzia ANSA

Non ci sono possibilità di tornare indietro con nuove scelte, perché Rudi Garcia è stato di fatto esonerato dal Napoli e non sarà più in panchina per le prossime ... al nome di Garcia anche Corini con ...Attenzione però a quanto emerso nelle ultime ore con Moreno Longo che potrebbe non venire confermato sulla panchina del Como. Secondo le indiscrezioni raccolte, il club lariano potrebbe optare per una ...