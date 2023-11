Palermo | Corini | “Mi aspetto continuità Coulibaly titolare? Vediamo…”

È con queste parole che Eugenioha presentato la gara di campionato trae Cittadella. L'allenatore ha parlato in conferenza stampa facendo riferimento anche alla precedente vittoria ...

A Palermo arriva il Cittadella, Corini: "Faccio fatica a comprendere le critiche, ma vado avanti" PalermoToday

Palermo-Cittadella, Corini: «Le critiche non mi interessano, Insigne fuori per scelta tecnica» Giornale di Sicilia

In realtà in B, quando si è in testa, si valuta di più la distanza sul terzo posto, visto che sono le prime due ad andare direttamente in A, terza piazza oggi occupata dal Palermo, a -6. Come più ...Tutto quello che c'è da sapere su Palermo-Cittadella, match di Serie B: info partita, Streaming Gratis, Diretta LIVE e probabili formazioni ...