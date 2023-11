Pagelle – Oggi anche i calciatori ci hanno messo il loro È l’epilogo di una tragica farsa

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 12 novembre 2023) Ledi Napoli-Empoli 0-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. GOLLINI. E che dobbiamo dire, Ilaria, in questa mesta e piovosa domenica di novembre, il mese dei morti?perché il Napoli funesto diha chiaramente dimostrato di giocare fottendosene dell’arrogante Violinista in panca. Non voglio dire contro. Ma indifferente sì, se non menefreghista, appunto. Detto questo, il povero Meret si affatica nell’allenamento e Gollini prende il suo posto. Decisivo su Cambiaghi al 34’, impotente ahinoi sul gol della vita di tale Kovalenko – 6 Schierato titolare a sorpresa per l’infortunio di Meret non solo si fa trovare pronto ma conferma l’affidabilità dimostrata in altre circostanze. Dà sicurezza alla squadra e a chi, come noi, è costretto ad assistere ad uno spettacolo a dir poco indecente – 6,5 DI LORENZO. La sua ...