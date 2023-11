Pagelle Napoli-Empoli | i voti ai protagonisti del match

(Di domenica 12 novembre 2023) I top e flop e iaidelvalido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltraed, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Politano FLOP: Lobotka: a fine partita

Serie A Femminile - Roma-Napoli 6-0 - Le pagelle Voce Giallo Rossa

Roma Femminile-Napoli 6-0: Goleada giallorossa al Tre Fontane, doppietta di Di Guglielmo RomaToday

Nemmeno doveva essere in campo e invece, stringendo i denti, Ricardo Rodriguez ha offerti un'altra prestazione di sostanza riuscendo anche a segnare. Non conta Certo, però l'errore è di Doveri, non ...2' - È il Napoli a tenere il pallino del gioco in questi primi minuti. 12.34 - PARTITI! INIZIA IL MATCH! 12.28 - Entrambe le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. 12.00 - La panchina di ...