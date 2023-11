Pagelle Napoli-Empoli 0-1 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 12 novembre 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di. Allo stadio Maradona i ragazzi di Rudi Garcia provano a fare la partita, ma con poca qualità e tanta imprecisione. Berisha è autore di un paio di parate sensazionali, soprattutto nel finale su Kvaratshkelia. Il georgiano ci prova in tutti i modi appena entrato, ma non basta. Nel finale arriva anche la beffa: Kovalenko trova il tiro della domenica, un tiro a giro straordinario che muore sotto l’incrocio. L’sbanca il Maradona sotto il diluvio: Rudi Garcia è a rischio esonero. LEE IDI ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la dodicesima giornata di Serie A 2023/24:- Empoli Ledei protagonisti del match traed Empoli, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Politano FLOP: Lobotka VOTI: a fine ...

Pagelle Napoli Empoli: la fantasia, la creatività, so' falsi miti che nu servon' a nu ca*z' CalcioNapoli24

Napoli-Empoli, le pagelle: Kvara dà la scossa, ma non basta. Garcia, scelte disastrose CalcioNapoli1926.it

Gollini 6,5 - È bravo in uscita bassa a fermare Caputo. È super nella risposta al tiro violento di Cambiaghi sul suo palo. Non può nulla sul gol. Di Lorenzo 5,5 - Non il ...Cambiaghi e Maleh i più ispirati tra le fila dei toscani, così come Politano per quel che invece concerne il Napoli. L'esterno azzurro sembra l'unico realmente desideroso di provarci, spinto da un ...