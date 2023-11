... ieri, in un villaggio turistico situato in località Torre di Mare a Capaccio. La salma, ...della Compagnia di Agropoli sono al lavoro anche per completare l'identificazione della. Ieri, ...

Paestum, donna napoletana morta nel residence: la pista del femminicidio ilmattino.it

Cadavere di una donna trovato in un bungalow a Torre di Mare, a Capaccio Paestum Fanpage.it

È avvolto ancora nel mistero il ritrovamento del cadavere di una donna, in avanzato stato di decomposizione, avvenuto nella mattinata di venerdì all’interno di un villaggio turistico in località Torre ...Il ritrovamento del cadavere di una donna di 57 anni, originaria del napoletano, avvolge in mistero un villaggio turistico a Capaccio Paestum, nel salernitano. Il corpo, in avanzato stato di decomposi ...