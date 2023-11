Ostaggi di Hamas | l’appello delle famiglie | “Governo deve fare di più”

Leggi su italiasera

(Di domenica 12 novembre 2023) (Adnkronos) – Tenuti ino dada oltre un mese, ricordati ieri a gran voce in una manifestazione a Tel Aviv organizzata dalle, che ora chiedono al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e al suomaggiore impegno per “riportarli a casa ora”. Un richiamo all’azione, quello del Forumscomparse, che si sono mobilitati nuovamente per gli oltre 200 rapiti chiedendo inoltre alla comunità internazionale e alla Croce Rossa che garantiscano assistenza medica agli, “come fanno per”. Con loro, presente anche l’ex presidente israeliano Reuven Rivlin. “Ci aspettiamo che ilisraeliano rispetti il contratto fondamentale che è stato infranto. Abbiamo già pagato il prezzo il ...