Oroscopo dal 12 al 18 novembre

(Di domenica 12 novembre 2023) Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, eccoci con un nuovo appuntamento con l’. Scopriamo cosa ci suggeriscono le stelle per la settimana che va dal 12 al 182023. La Luna Nuova di lunedì 13sarà per alcuni segni dello zodiaco una vera e propria carezza. L’amore e la sfera professionale si allineeranno e vivranno momenti interessanti. Capiamo ora cosa prevedono le stelle del zodiaco per la settimana che va dal 12 al 182023.della settimana Iniziamo col segno dell’Ariete. La Luna si affaccia a Venere in Bilancia e voi – amici del primo segno dello zodiaco – rischiate di avere le vostre solite reazioni impulsive. Potete contare sull’aiuto di Mercurio, che permette di chiarire eventuali malintesi con il coniuge. Toro, martedì 14 ...