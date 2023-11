Oroscopo 12 novembre 2023 per il tuo segno zodiacale

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 12 novembre 2023) Il legame della Luna con Giove può significare solo cose buone. Giove porta crescita, abbondanza e un maggiore ottimismo. La Luna in sé porta ricettività, intuitività e ricettività. Per il Leone, questo allineamento positivo porta con sé un senso di appagamento emotivo e per i Pesci una rinnovata fiducia che vi porta verso regni inesplorati.