Ordine d’arrivo sci alpino | classifica slalom Levi 2023 | la top30 e i distacchi

Leggi su oasport

(Di domenica 12 novembre 2023) La slovacca Petra Vlhova inforca nella seconda manche dellospeciale femminile sulle nevi di, in Finlandia, valevole come terza gara della Coppa del Mondo-2024 di scie così la vittoria va alla statunitense Mikaela Shiffrin, che si impone in 1’51?68. Seconda posizione per la croata Leona Popovic, con un distacco di 0?18, mentre termina terza la tedesca Lena Duerr, attardata di 0?30. Grande rimonta nella seconda run per Martina Peterlini, 28ma dopo la prima discesa, che nella seconda manche sfrutta al meglio il pettorale numero 3 e risale fino al 12° posto a 2?03. Erano rimaste fuori dalle 30 tutte le altre azzurre al via della prima manche: 36ma Beatrice Sola a 3?25, 40ma Marta Rossetti a 3?37, 45ma Emilia Mondinelli a 3?52, 47ma Lara Della Mea a 3?78, proprio davanti ad Anita Gulli, 48ma a ...