Oggi 12 novembre | San Giosafat Kuncewycz Lotta contro scisma in Russia | muore martire

Leggi su lalucedimaria

(Di domenica 12 novembre 2023) La riconciliazione con le chiesetiche è stato l’obiettivo che Sanha perseguito per tutta la sua vita fino alla morte violenta che lo ha reso. Vescovo a cavallo tra XVI e XVII secolo, Sansi è speso per assicurare l’unità della Chiesa russa. Nacque nel 1580 a Volynia in L'articolo proviene da La Luce di Maria.