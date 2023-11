“Odia l’umanità” Ecco come Soros cerca di distruggere da dentro l’America

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 12 novembre 2023) Immaginate che qualcuno vogliala civiltà occidentale e il suo baluardo, cioè, i suoi valori, le sue tradizioni e le sue istituzioni – ebbene, a lume di logica questo qualcuno agirebbe/avrebbe agito diversamente da George? La risposta, per noi gente normale, non ammalata di sinistrismo e lontana anni luce dal verbo woke, che squassa un po’ tutto il mondo anglosassone e cinge d’assedio anche l’Europa occidentale, è chiaramente “no”. E da qualche giorno il ceo di Tesla, nonché l’uomo più ricco del mondo, Elon Musk, ha deciso di farci sapere che la pensa allo stesso modo. Ebbene sì, anche a 93 anni suonati Georgefa ancora parlare (malissimo) di sé. Alle spalle una lunga carriera di finanziere scroccone e ammazza-banche di Stato (Bank of England e Banca d’Italia, 1992), e ciononostante ...