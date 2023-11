Occhio alla rivolta Michael Sfaradi | qual è il vero pericolo ora

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 novembre 2023) Giornalista e scrittore di successo,vive a Tel Aviv, città non certo risparmiata dai razzi di Hamas e dai contraccolpi della guerra. Ci racconta del problema degli arabi in Israele. «Il massacro l'hanno fatto nei kibbutz che stanno intornoStriscia, socialisti e pacifisti. I kibbutz fino agli anni '80 accoglievano i volontari che durante i periodi estivi arrivavano da tutto il mondo per fare le raccolte. Negli anni '90 la direzione aveva deciso di non accoglierli più perché toglievano il lavoro ai manovali di Gaza. Rinunciarono cioè a quelli che lavoravano gratuitamente per pagare stipendi ai palestinesi di Gaza. Abbiamo scoperto che quei lavoratori negli anni avevano mappato i kibbutz casa per casa, le famiglie con i nomi. Quelle liste le abbiamo trovate in tasca agli assassini di Hamas». E la strage al Nova ...