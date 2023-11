Obbligazioni CDP | al via il collocamento | dove trovare il bond con rendimenti pazzeschi | l’occasione che fa per te

Leggi su informazioneoggi

(Di domenica 12 novembre 2023) Dal 7 novembre e fino al 27, i piccoli risparmiatori possono comprare iCDP. Ecco cosa sapere per non perdere questa offerta. L’avevamo annunciato in un articolo precedente: Cassa depositi e prestiti (CDP) ha emesso delle nuove, ovverocon scadenza nel 2029.CDP: eccotrovarle (informazioneoggi.it)Isi rivolgono agli stessi beneficiari di BOT, BTP e Buoni fruttiferi postali, ovvero ai piccoli risparmiatori, i cosiddetti risparmiatori retail. Nello specifico, si tratta dida utilizzare non come investimento ma come forma di risparmio. I proventi saranno utilizzati per le aziende, le imprese, il territorio e le infrastrutture e serviranno a stimolare la crescita dell’Italia in coerenza con il Piano strategico ...