Nuovo allenatore Napoli | Del Genio bacchetta De Laurentiis

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 12 novembre 2023) La sconfitta con l’Empoli avvicina l’esonero di Garcìa. Delnon risparmia le critiche a De Laurentiis sul. Un’altra pesante sconfitta tra le mura del Maradona per il. Gli azzurri hanno perso la terza partita al Maradona in questa stagione. Questa, però, sembra spingere Rudi Garcìa verso l’esonero. Aurelio De Laurentiis ha lasciato anzitempo lo stadio ed era furioso dopo il triplice fischio. Esonero Garcìa, Delcontro De Laurentiis I tifosi delchiedono a gran voce l’esonero di Garcìa e il momento sembra essere arrivato. In pole position ci sarebbe Igor Tudor, ma De Laurentiis valuta anche Mazzarri e Cannavaro. Delavvisa De Laurentiis sul(LaPresse) – ...