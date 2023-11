Nuove regole per smartphone | contenuti bloccati | ecco per quali SIM

Leggi su quifinanza

(Di domenica 12 novembre 2023) A partire dal 21 novembre scatta il blocco di determinatinelle Sim card intestate ai minorenni. Lo stabiliscono ledell’Autorità garante delle comunicazioni, secondo lesu questi numeri sarà attivato il parental control automatico per evitare che chi ha meno di 18 anni possa accedere a siti per adulti, di scommesse e gioco d’azzardo e altre sei categorie vietate ai più piccoli. La delibera Agcom Nella delibera dello scorso 25 gennaio, l’Agcom obbliga ai gestori telefonici di fornire lo strumento del parental control nelle offerte riservate ai minori in automatico e in modo gratuito. Come spiega l’Autorità nel documento, “il blocco non agisce, nella maggior parte dei casi, a livello di singolo contenuto, ma a livello di dominio/sottodominio web, sulla base della classificazione/profilatura ...